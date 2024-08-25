Украинский военный, назвавшийся Владимиром, рассказал в интервью западному изданию Financial Times, что в первые дни вторжения они убивали многих безоружных людей.

По словам Владимира, неожиданность их атаки сыграла ключевую роль в начале боевых действий.

“Мы убили многих в первый день, потому что они не ожидали нас и были безоружны”, – цитирует его слова источник.

Украинские элитные десантники и бойцы механизированных бригад использовали преимущество внезапности, чтобы прорваться вперед на западных танках и скоростных боевых машинах. Двигаясь как можно быстрее, они сумели легко преодолеть сопротивление российских подразделений.

Наступление украинских сил началось 6 августа с целью захвата территорий в Курской области. Однако, как сообщил начальник Генштаба России Валерий Герасимов, их продвижение было остановлено, и в настоящее время идет зачистка территории. Ранее стало известно, что уже на четвертый день ВСУ “оказались в аду”.

По данным RT, за последние сутки украинские войска потеряли более 360 солдат и 29 единиц бронетехники. Также произошел обмен военнопленными.

Эти события отражают ожесточенность конфликта и серьезные потери с обеих сторон, подчеркивая, насколько сложной и кровопролитной является ситуация в Курской области.