Украинские военные столкнулись с серьезными трудностями на четвертый день боевых действий в Курской области. По словам одного из солдат, ситуация для них оказалась крайне сложной, и он описал происходящее как настоящий “ад”. Об этом сообщает Financial Times.

По словам участника боевых действий, на четвертый день российские силы начали массированные удары с использованием планирующих бомб, что привело к значительным потерям среди украинских подразделений. Боец отметил, что ответные действия России были особенно жесткими, что осложнило выполнение задач и привело к тяжелым последствиям.

Военные действия в Курской области начались 6 августа, когда вооруженные силы Украины начали массированную атаку на регион. В связи с этим в области была объявлена чрезвычайная ситуация.

По данным источников, за время боевых действий украинская сторона понесла большие потери. Было уничтожено более 5 500 солдат, 71 танк, 30 боевых машин пехоты, 57 бронетранспортёров, 372 боевые бронированные машины, 170 автомобилей и 36 артиллерийских систем.

Эти события подчеркивают напряженность и сложность ситуации в регионе, где боевые действия продолжаются с высокой интенсивностью.