Недавние сообщения о получении Украиной американских истребителей F-16 вызвали широкий резонанс в медийном пространстве. Телеграм-канал Fighterbomber выразил мнение, что после максимального использования медийного эффекта от этих новостей, Украина столкнется с серьезными вызовами, описывая это как «чугунную ж… реальности», передает портал News.ru.

Автор канала отметил, что скоро станет известно местонахождение «гнезд F-16» на Украине, после чего начнется активная фаза охоты на эти самолеты и аэродромы. Помимо этого, в сообщении упоминается, что, согласно доступной информации, украинские ВСУ не получили ракеты AIM-120D с дальностью полета более 70 километров, а были обеспечены версией 120С. Также автор подчеркнул, что России очень важно “забить быстрый гол”, то есть уничтожить как минимум один американский истребитель.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прибытие первых десяти истребителей F-16, выразив благодарность Дании, Нидерландам, США и другим союзникам за поддержку в усиление украинской военной авиации.

Ранее в сети появилось видео, на котором виден истребитель F-16, пролетающий в небе над Одессой. Сергей Лебедев, координатор николаевского подполья, сообщил, что самолет направился в сторону Молдавии после пролета над городом.