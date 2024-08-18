Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон выразила обеспокоенность по поводу значительной потери энергетических мощностей Украиной в своей статье для Financial Times. По её словам, страна потеряла до девяти гигаватт энергии, что эквивалентно половине всего необходимого объема для зимы.

Симсон призвала западные страны оказать помощь в восстановлении разрушенных объектов, а также предложила поставлять на Украину портативные генераторы и солнечные панели для поддержания электроснабжения.

Кроме того, она настаивает на необходимости увеличения экспорта энергии в Украину со стороны Запада, чтобы предотвратить возможную гуманитарную катастрофу с наступлением зимы.

Ранее стало известно о задержании заместителя министра энергетики Украины, который предлагал незаконные схемы использования оборудования для добычи угля, подчеркивая сложную ситуацию в энергетическом секторе страны.