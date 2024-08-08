Город Эрзурум, известный своими горнолыжными курортами, сталкивается с сокращением числа туристов. Если в первые шесть месяцев 2023 года город посетили более 180 тысяч туристов, то в этом году за аналогичный период число посетителей сократилось до 178 тысяч. Особенно заметно уменьшилось количество иностранных туристов, большинство из которых приезжали из Ирана, Азербайджана, России и Германии, передает “ТурПром”.

Согласно информации от Управления культуры и туризма провинции Эрзурум, иностранцы чаще всего приезжают в марте и июне, однако в этом году их стало меньше. Это может быть связано с недостаточной транспортной доступностью, что отражается на общем сокращении потока туристов.

В целом по Турции ситуация с туризмом также нестабильна. Недавно стало известно, что многие турецкие отели столкнулись с необходимостью закрыться раньше обычного из-за уменьшения числа туристов. Как отмечает Хамит Кук из Ассоциации турецких туристических агентств, в популярных курортных городах таких как Бодрум, Мармарис, Фетхие и Анталья, заполняемость номеров в отелях снизилась до 80% при том, что обычно этот показатель достигал 100%.

Помимо уменьшения числа туристов, значительно выросли и цены в отелях и ресторанах. По данным Статистического управления Турции (TÜİK), за последний год цены увеличились на рекордные 76,04%. Эти тренды вызывают беспокойство среди экспертов и предпринимателей, опасающихся, что текущая тенденция продолжится и в следующем году.