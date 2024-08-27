Эксперты объяснили важность подготовки собаки к появлению младенца в семье

Рождение ребенка всегда приводит к изменению статуса животного, прежде считавшего себя важной частью семьи. Такая ситуация может привести к трагедии. Источник: 20 minutes.

Страшный инцидент произошел 24 августа в департаменте Эн (Франция). Пятидневная девочка погибла через несколько часов после того, как ее серьезно укусил пес в доме ее бабушки. Как сообщили в местной полиции, младенец лежал в спальне, когда хаски подошел и схватил малыша за голову, а затем потащил гостиную, где собралась вся семья.

В июне 2024 года при схожих трагических обстоятельствах погиб 7-месячный ребенок в Великобритании. Этих инцидентов достаточно, чтобы расширить осведомленность о важности подготовки к рождению ребенка, если в семье уже живет собака, чтобы ограничить риски. Так считают два эксперта, опрошенных французским изданием «20 ​​минут».

Ребенок может огорчить собаку

Если рождение младенца является так или иначе потрясением для пары, это событие становится не меньшем потрясением и для домашнего пса. И, как и в случае с людьми, трудно предсказать, как он отреагирует.

«У каждой собаки будет своя реакция, от недовольства до любопытства», – утверждает Селин де Ври, дрессировщица собак и бихевиорист, а также автор книги «Понимание места собаки в семье».

«Некоторые псы будут сильно волноваться во время встречи, и им нужно будет помочь успокоиться. Другие же будут более спокойны и нежны, стараясь вдохнуть ароматы малыша. Все это зависит от темперамента собаки, ее социализации и личной истории взаимодействия с детьми».

По мнению Шанталь Хазар, основательницы образовательной программы по изучению собак и риску несчастных случаев с укусами (Peccram), необходимо также учитывать фактор ревности, особенно среди изнеженных животных, которые видят, как в их дом приходит кто-то новый.

«До этого момента приоритет отдавался собаке, зачастую с антропоморфизмом: владельцы целовали пса, обнимали его и были уверены, что доставляли этим удовольствие питомцу, в действительности не понимая его. Но вдруг все меняется – кровать, на которой раньше лежала собака, теперь занята младенцем, а питомец уже совершенно не интересен хозяевам».

«Чтобы не допустить какого-либо соперничества, следует подготовить собаку к появлению малыша в доме, чтобы сформировать у питомца понимание, что ребенок занимает более высокое место, чем его собственное», – продолжила Шанталь Азар.

«Например, мы можем приучить собаку к детскому плачу, заставить ее обнюхивать вещи ребенка, принеся их из родильной палаты, поработать над тем, чтобы приучить питомца сидеть на своем месте, а не прыгать на вас… Так много нужно сделать перед тем, когда ребенок появится в доме», – отметила де Ври. Также она настоятельно рекомендует нанять человека для выгула собаки, ведь поначалу вы не можете обеспечить псу возможность прогулок.

Контроль взаимоотношений малыша и собаки

Оба эксперта особенно подчеркивают, что ребенка ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра в присутствии животного. «Укус может последовать от любой собаки, независимо от ее породы или возраста. Из-за испуга, от волнения или боли пес может укусить. Контроль этого и понимание поведения собаки необходимы для ограничения рисков, даже если владельцы считают риск нулевым», – заявила Селин де Ври.

Поэтому все больше и больше молодых семей обращаются к дрессировщикам, чтобы лучше понять своих питомцев. Это также позволит достичь уверенности в том, что какой-либо неуместный жест малыша не потревожит собаку.

«Когда ребенок немного подрастет, важно научить его уважать четвероногого спутника: не тягать за уши, не пытаться взобраться верхом, не засовывать руки в собачью миску и т. д.», – подчеркнула бихевиорист. «Недавние инциденты являются примерами высокого риска укусов».

Де Ври также добавила, что владельцам необходимо понимать знаки, которые посылает их четвероногий питомец. «Собака общается посредством языка тела: если она начинает громко зевать, облизывать нос, отворачивать голову или тяжело дышать, все это сигналы дискомфорта от ситуации, в которой она находится».