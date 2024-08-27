Эксперты объяснили важность подготовки собаки к появлению младенца в семье

Рождение ребенка всегда приводит к изменению статуса животного, прежде считавшего себя важной частью семьи. Такая ситуация может привести к трагедии. Источник: 20 minutes.
Страшный инцидент произошел 24 августа в департаменте Эн (Франция). Пятидневная девочка погибла через несколько часов после того, как ее серьезно укусил пес в доме ее бабушки. Как сообщили в местной полиции, младенец лежал в спальне, когда хаски подошел и схватил малыша за голову, а затем потащил гостиную, где собралась вся семья.
В июне 2024 года при схожих трагических обстоятельствах погиб 7-месячный ребенок в Великобритании. Этих инцидентов достаточно, чтобы расширить осведомленность о важности подготовки к рождению ребенка, если в семье уже живет собака, чтобы ограничить риски. Так считают два эксперта, опрошенных французским изданием «20 минут».
Ребенок может огорчить собаку
Если рождение младенца является так или иначе потрясением для пары, это событие становится не меньшем потрясением и для домашнего пса. И, как и в случае с людьми, трудно предсказать, как он отреагирует.
«У каждой собаки будет своя реакция, от недовольства до любопытства», – утверждает Селин де Ври, дрессировщица собак и бихевиорист, а также автор книги «Понимание места собаки в семье».
«Некоторые псы будут сильно волноваться во время встречи, и им нужно будет помочь успокоиться. Другие же будут более спокойны и нежны, стараясь вдохнуть ароматы малыша. Все это зависит от темперамента собаки, ее социализации и личной истории взаимодействия с детьми».
По мнению Шанталь Хазар, основательницы образовательной программы по изучению собак и риску несчастных случаев с укусами (Peccram), необходимо также учитывать фактор ревности, особенно среди изнеженных животных, которые видят, как в их дом приходит кто-то новый.
«До этого момента приоритет отдавался собаке, зачастую с антропоморфизмом: владельцы целовали пса, обнимали его и были уверены, что доставляли этим удовольствие питомцу, в действительности не понимая его. Но вдруг все меняется – кровать, на которой раньше лежала собака, теперь занята младенцем, а питомец уже совершенно не интересен хозяевам».
«Чтобы не допустить какого-либо соперничества, следует подготовить собаку к появлению малыша в доме, чтобы сформировать у питомца понимание, что ребенок занимает более высокое место, чем его собственное», – продолжила Шанталь Азар.
«Например, мы можем приучить собаку к детскому плачу, заставить ее обнюхивать вещи ребенка, принеся их из родильной палаты, поработать над тем, чтобы приучить питомца сидеть на своем месте, а не прыгать на вас… Так много нужно сделать перед тем, когда ребенок появится в доме», – отметила де Ври. Также она настоятельно рекомендует нанять человека для выгула собаки, ведь поначалу вы не можете обеспечить псу возможность прогулок.
Контроль взаимоотношений малыша и собаки
Оба эксперта особенно подчеркивают, что ребенка ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра в присутствии животного. «Укус может последовать от любой собаки, независимо от ее породы или возраста. Из-за испуга, от волнения или боли пес может укусить. Контроль этого и понимание поведения собаки необходимы для ограничения рисков, даже если владельцы считают риск нулевым», – заявила Селин де Ври.
Поэтому все больше и больше молодых семей обращаются к дрессировщикам, чтобы лучше понять своих питомцев. Это также позволит достичь уверенности в том, что какой-либо неуместный жест малыша не потревожит собаку.
«Когда ребенок немного подрастет, важно научить его уважать четвероногого спутника: не тягать за уши, не пытаться взобраться верхом, не засовывать руки в собачью миску и т. д.», – подчеркнула бихевиорист. «Недавние инциденты являются примерами высокого риска укусов».
Де Ври также добавила, что владельцам необходимо понимать знаки, которые посылает их четвероногий питомец. «Собака общается посредством языка тела: если она начинает громко зевать, облизывать нос, отворачивать голову или тяжело дышать, все это сигналы дискомфорта от ситуации, в которой она находится».