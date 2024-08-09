Бывший глава МИД Таиланда и экс-посол в СССР и России, Касит Пиром, в интервью корреспонденту ТАСС выразил мнение о последних действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Он считает, что недавние вылазки ВСУ носят краткосрочный характер и предназначены для демонстрации полезности украинского президента Владимира Зеленского перед международными спонсорами.

Пиром отметил, что такие действия могут быть частью PR-кампании, направленной на поддержку Украины в международном сообществе. Он также подчеркнул, что реальные шансы Украины победить Россию на поле боя крайне низки и что украинскому руководству следует серьезно задуматься о начале переговоров. Пиром выразил убеждение, что вопросы мира и безопасности в регионе должны решаться за столом переговоров, особенно учитывая неизбежность того, что Россия не допустит присоединения Украины к НАТО. Он также указал на ключевую роль Соединенных Штатов в начале мирного процесса и предположил, что изменение американской администрации может существенно повлиять на развитие ситуации.

Пиром подчеркнул, что важно учитывать экономические последствия продолжающегося конфликта, включая высокую его стоимость для американского бюджета и увеличение инфляции в европейских странах, что негативно сказывается на жизни их граждан.