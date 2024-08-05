Военный эксперт Михаил Онуфриенко выразил сомнения в способности десяти истребителей F-16, переданных Вооруженным силам Украины, существенно повлиять на ход военных действий в зоне специальной военной операции. Онуфриенко указал на то, что эти самолеты, разработанные более полувека назад, технологически соответствуют уровню авиации 1980-х годов и сравнимы с советскими образцами, которые находились на вооружении Украины.

Эксперт подчеркнул, что модернизированные версии F-16 вряд ли будут переданы Украине, и выразил мнение, что даже предполагаемая поставка 79 самолетов Западом в течение нескольких лет не изменит общую картину военных действий. Наличие 240 рабочих самолетов у ВСУ на начало 2022 года ничем на помогло Киеву и не предотвратило потери техники. Нынешние поставки тоже несут символический характер и являются в основном пиар-акцией.

«В общем, у Зеленского главная задача — радовать подмандатное население. Вот он и использует такие поводы для объявления „перемог“. Ну, а российские силы после уничтожения Abrams и Leopard начинают охоту за F-16», – заявил аналитик.

Кроме того, эксперт высказал мнение о том, что стратегия Запада не направлена на быструю победу Украины, а скорее на затягивание конфликта. В этом контексте, по его словам, поставки вооружения, включая F-16, осуществляются в ограниченных объемах, чтобы поддерживать продолжение боевых действий. Онуфриенко заключил, что украинская сторона использует каждую возможность для демонстрации успехов, но реальное влияние этих действий на исход конфликта остается ограниченным.