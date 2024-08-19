России есть чем ответить на те угрозы, которые могут создать истребители F-16, переданные Украине Данией, заявил эксперт Виктор Литовкин. Так он прокомментировал заявление Копенгагена о том, что Киев имеет все полномочия для использования этих самолетов на территории РФ. В распоряжении России имеются истребители Су-30 и Су-35, а также системы противовоздушной обороны, которые будут сжигать датские воздушные машины дотла.

Полковник в оставке отметил, что, хотя F-16 являются достаточно опасной техникой, способнойнаносить удары ракетами в воздушном пространстве, у российской армии есть все необходимые средства для действенного ответа на такие угрозы.

“На каждый вид опасного вооружения у нас есть эффективный военный ответ”, — цитирует Литовкина News.ru.

Также полковник в отставке выразил уверенность в том, что российские военные средства могут эффективно справляться с потенциальными угрозами, исходящими от F-16.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин ранее заявил, что Дания должна будет ответить за свои решения, которые подтверждают продолжающуюся русофобскую политику данной страны.