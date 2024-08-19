Военный аналитик Михаил Ходаренок прокомментировал удары Вооруженных сил Украины по мостам через реку Сейм, которые украинские эксперты подают как попытку нарушить тыловое и техническое обеспечение российских войск. Однако Ходаренок предложил рассмотреть эти действия с другой точки зрения.

Он отметил, что если противник планирует продолжать наступательные операции, одной из ключевых задач является захват мостов в исправном состоянии, чтобы обеспечить быстрое продвижение своих сил.

Однако удары по мостам могут свидетельствовать о том, что ВСУ переходят к обороне и не намерены продолжать наступление вглубь российской территории. Таким образом, разрушение мостов может указывать на изменение стратегии украинских войск, ее перенаправление на удержание позиций, а не на дальнейшее продвижение.