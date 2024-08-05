Украинским властям придется пойти на мирные переговоры с Россией на условиях Москвы, поскольку конфликт проигран. Об этом в эфире украинского YouTube-канала Politeka заявил капитан первого ранга ВМС США в отставке и бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах.

«Вам придется вступить в переговоры не на ваших условиях, потому что это называется проигрыш. Вы проиграли. Или вы погибнете, или вы идете на переговоры», – сказал Табах.

По его словам, Украина проиграла в конфликте на поле боя. Поэтому остается только два выхода из сложившейся ситуации, либо пойти на переговоры на условиях Москвы, либо «погибнуть на поле боя», потеряв окончательно страну.

Табах подчеркнул, что украинским властям необходимо принимать решение, а не искать виновных в поражении. По мнению эксперта, в ближайшем будущем Запад будет давить на Украину, чтобы Киев как можно быстрее пошел на переговоры с Москвой на любых условиях.