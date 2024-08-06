Вашингтон спровоцировал начало боевых действий на территории Украины ради достижения собственных политических целей, однако впоследствии предал Киев. Об этом в эфире украинского YouTube-канала Politeka заявил капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.

«Украину предали, в первую очередь, власти Соединенных Штатов Америки», – рассказал Табах.

По его словам, американская администрация банально «продала» Украину ради достижения собственных политических целей. В настоящий момент власти США используют боевые действия на территории Украины, чтобы максимально ослабить Россию.

Экс-офицер ВМС США отметил, что украинская армия несет тяжелые потери на фронте из-за отсутствия необходимого количества артиллерийских боеприпасов и бронетехники, которые Запад обещал поставить в необходимых количествах.