В текущей экономической ситуации в России аренда жилья может оказаться более выгодным вариантом, чем покупка собственности в ипотеку, считает бывший министр финансов РФ Михаил Задорнов. В интервью РИА Новости он отметил, что в условиях повышенных ставок по ипотеке и возможности получения дохода от депозитов под высокий процент, предпочтительнее отложить покупку недвижимости.

На фоне роста ключевой ставки Банка России до 18% в июле текущего года, российские банки увеличили ставки по ипотеке. Например, Сбербанк и ВТБ предлагают ипотечные кредиты под 20% и 20,5% соответственно. Средняя ставка по ипотеке среди двадцати крупнейших банков страны достигла 19,7% годовых на начало августа.

В то же время, ставки по вкладам ведущих российских банков также показывают рост, достигнув максимальных значений с марта 2022 года. В частности, максимальная средняя ставка по вкладам на итог третьей декады июля составила 17,11%.

Задорнов предложил владельцам свободных средств инвестировать их в банковские депозиты, чтобы воспользоваться высокими процентными ставками, и отложить покупку жилья до стабилизации рынка. Это, по мнению экономиста, позволит не только сохранить, но и приумножить средства в условиях экономической неопределенности.