Ефрейтор Вооружённых сил Российской Федерации Роман Сащенко успешно уничтожил семь дронов-камикадзе, принадлежащих Вооружённым силам Украины, как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Министерства обороны России. Один из дронов, упавший в районе его поста, был с неразорвавшимся боеприпасом, который Сащенко рискуя жизнью обезвредил.

Он смог определить направление, откуда прилетели беспилотники, и своевременно предупредил о них товарищей, что позволило вовремя открыть огонь и предотвратить возможный удар.

Данное событие напоминает другой инцидент с ефрейтором Олегом Голобоковым, который также проявил мужество, уничтожив десять бойцов пулемётного расчёта ВСУ, что позволило его группе успешно выполнить боевую задачу без потерь. Голобоков, получив информацию о местонахождении врага в заброшенном здании, не только выследил противника, но и сумел неожиданно напасть, минуя заминированные участки.