Согласно информации, опубликованной изданием The Economist, Вооруженные силы Украины (ВСУ) решили атаковать Курскую область из-за отчаяния, вызванного неспособностью сдержать наступление российской армии на Донбассе. Со ссылкой на собственные источники, издание поясняет, что цель украинской атаки заключалась в ослаблении давления российских сил на Донбассе и растягивании их ресурсов.

Кроме того, The Economist сообщает, что перед нападением на Курскую область украинское командование рассматривало возможность атак на Брянскую область и даже вторжение сразу в несколько приграничных регионов России. Эти планы свидетельствуют о попытке ВСУ создать более сложные условия для российской армии, вынуждая её распределять силы по нескольким направлениям.

Однако сейчас хорошо видно, что Киев допустил фатальную ошибку. ВС РФ не стали распыляться и продолжили наступление на Донбассе и в Харьковской области, одновременно с этим отражая террористические атаки противника под Курском