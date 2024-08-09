Карьера главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского сейчас напрямую зависит от результатов украинского наступления в Курской области России, сообщает британское издание Economist. В материале указывается, что пока ситуация явно не в пользу киевского главкома, так как наблюдается стремительное увеличение числа потерь среди украинских военных. Об этом красноречиво свидетельствуют сообщения из госпиталей на передовой.

Нападение ВСУ на Курскую область тесно ассоциируется с Сырским, который подвергается критике на Украине. Сложности на других участках фронта вызывают сомнения в целесообразности этого наступления.

Напомним, украинские войска начали свое наступление из Сумской области, что привело к ответным действиям России для освобождения захваченных территорий. В этом контексте украинские чиновники обратились к США с просьбой разрешить использование дальнобойных ракет ATACMS американского производства на территории курского региона.