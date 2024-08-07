Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон уже много лет «тайно влюблена» в Бена Аффлека. Такую информацию сообщило издание In Touch Weekly, ссылаясь на анонимного источника из близкого окружения актрисы. Это просто невероятно, но Бену, похоже, везет на обладательниц этого имени. Бывшую супругу актера зовут Дженнифер Гарнер, а сейчас он разводится с певицей Дженнифер Лопес.

Как сообщает издание, общению Энистон и Аффлека все это время мешало пребывание актера в серьезных отношениях. Он был женат на актрисе Дженнифер Гарнер, затем крутил роман с Анной де Армас, после расставания с ней вернулся к своей экс-возлюбленной Дженнифер Лопес. Но так как семейная идиллия у Бена рухнула, то он вскоре вновь станет холостяком. И, по словам инсайдера, звезда «Друзей» планирует наверстать упущенное.

«У Энистон есть реальная возможность наверстать упущенное время с Беном. Они никогда раньше не были по-настоящему свободны в одно и то же время, а Джен уже несколько десятилетий является преданной поклонницей Бена», – цитирует слова инсайдера издание.

Дженнифер Энистон и Бен Аффлек работали вместе над картиной «Обещать – не значит жениться». Многие из окружения актеров считают, что они могли бы стать отличной парой.