Два вертолета с медиками прибыли на место обрушения двух подъездов многоквартирного дома в Нижнем Тагиле для оказания помощи пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения России в своем официальном Телеграм-канале.

«Два вертолета с медицинскими бригадами на борту и передвижной медицинский комплекс, оснащенный эвакуационными модулями и медоборудованием, направлены из Екатеринбурга для помощи пострадавшим», – сообщает пресс-служба Минздрава России.

На месте обрушения двух подъездов пятиэтажного жилого дома в Свердловской области уже работают пять бригад скорой медицинской помощи. На месте происшествия работу медиков координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Ранее стало известно об обрушении части жилого дома, расположенного по улице Сибирская, 81. По предварительным данным, причина взрыва, вызвавшего обрушения первого и второго подъездов жилого дома, связана с природным газом. Спасатели занимаются разбором завалов. Троих человек удалось достать из под останков здания.