Два мощнейших взрыва прогремели один за другим в Одесской области около 19:35. Буквально за пару минут до этого была объявлена воздушная тревога.

Мониторинговые Telegram-каналы только и успели написать об угрозе баллистики, как прогремели взрывы. Какие именно цели поражены, неизвестно, однако ракеты, летевшие на Одесскую область, не могли быть сбиты. Это утверждают эксперты, слышавшие взрывы.

ВСУ в настоящий момент сконцентрировали на своей атаке в Курской области, совершенно забыв и о ДНР, где они намеревались удерживать Покровск (ранее – Красноармейск), и о тыловых регионах. Последние, между тем, подвергаются мощным ударам. Не исключено, что это начало ответных действий ВС РФ за наступление ВСУ. Западные аналитики ранее намекали, что Киев начал игру без козырей и имеет все шансы с треском в нее проиграть.