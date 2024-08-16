В Курской области произошел случай, который ярко демонстрирует человечность даже в условиях военного конфликта. Двое братьев, жители приграничного района, нашли в лесу раненого украинского солдата, участвовавшего во вторжении на территорию России. Несмотря на ситуацию, братья решили помочь раненому, о чём сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Боец ВСУ был тяжело ранен в ногу и терял много крови. Братья не остались равнодушными: они наложили жгуты, чтобы остановить кровотечение, и начали расспрашивать его о том, что привело его на российскую землю. В процессе общения они вежливо обращались к нему, несмотря на его статус врага. После оказания первой помощи братья передали солдата в руки российских военных, подчеркнув, что человек с такой тяжелой травмой уже не представляет угрозы.

«Удивляет великодушие и доброжелательность этих простых людей, которые, несмотря на обстоятельства, обращались к украинскому бойцу с уважением», — отметили авторы Telegram-канала. Они обратили внимание на то, что, несмотря на военные действия и трагедии, которые происходят на их родной земле, братья проявили милосердие к раненому.

После передачи бойца российским военным ему была оказана необходимая медицинская помощь. А сами братья продолжают помогать жителям приграничных населённых пунктов, подвергающихся обстрелам, помогая им эвакуироваться и обеспечивая безопасность.

Ранее другой пленённый солдат ВСУ, Михаил Шкода, раскрыл детали плана украинского командования по атаке на Курскую область. По его словам, бойцам было приказано проникнуть на российскую территорию и пройти как можно дальше, избегая прямых боевых столкновений.