В Telegram-канале Mash появилось видео, как российские военные спасли срочника в Курской области. По информации канала, молодой солдат столкнулся с превосходящими силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе и был вынужден отступить в лес. Позже его подобрали другие бойцы ВС России, когда он бежал вдоль дороги.

Срочник рассказал, находясь в автомобиле, что был готов к худшему.

«Думал, все, сейчас полягу», поделился он, отметив, что уже смирился с невозможностью уйти из-под вражеского огня.

Ранее Апти Алаудинов, командир чеченского спецназа, высказался о причастности к событиям в Курской области высокопоставленных сотрудников Пентагона. Он заявил, что разработка операции на границе России была организована при активном участии штабов блока НАТО и под руководством американского генералитета.