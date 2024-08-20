Грузовик ВСУ в Курской области наехал на собаку и промчался дальше, даже не остановившись. Однако возмездие последовало незамедлительно, рассказал Telegram-канал “Северный ветер”.

За инцидентом наблюдали российские “иксоводы”, то есть операторы барражирующих боеприпасов “Ланцет”. Они-то и нанесли по вражескому большегрузу роковой удар возмездия.

Дрон-камикадзе спикировал на буксирующий миномет грузовик и разнес его в щепки. На видео, опубликованном изданием “Русское оружие”, запечатлен момент попадания по машине. Сперва раздался мощнейший взрыв, а затем автомобиль сгорел дотла. Авторы публикации отмечают, что видео с убитой украинскими боевиками собакой не выкладывали в Сеть из-за морально-этических соображений.