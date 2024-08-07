Несовершеннолетний немец произвел фурор среди горожан Вольного ганзейского города Бремен, поскольку проявил себя почти опытным водителем автобуса, решившим выехать на общественном транспорте на городской маршрут и даже забирать пассажиров с остановок.

Вечером в понедельник (5 августа) подросток сел в автобус и ложно представился водителю стажером автобусной компании, сообщили в местной полиции. Поскольку парень хорошо знал нюансы водительской профессии, водитель автобуса принял его в качестве нового помощника и позволил садиться за руль на отдельных участках маршрута.

Прибыв на конечную остановку водитель и «стажер» вышли из автобуса, но вскоре 15-летний подросток вернулся обратно, уселся за руль и отправился в путь. По словам полиции Бремена, на остановках он открывал двери, приглашая ничего не подозревающих пассажиров в поездку.

Однако вскоре действительный водитель автобуса заметил его пропажу и обратился в полицию. Патрульные достаточно быстро обнаружили и остановили автобус. Никто при этом не пострадал, однако сам транспорт получил некоторые повреждения лакокрасочного покрытия и «нежелательные вмятины на кузове».

Полицейские передали слишком юного водителя-аутиста его отцу. В бременской полиции отметили, что парень «всего лишь хотел проявить свой энтузиазм в отношении транспортных средств и технологий».