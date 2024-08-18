Дочь 74-летнего мужчины, исчезнувшего в Курской области в результате атаки украинских войск, подтвердила, что ее отец жив и находится в руках ВСУ. Светлана Петренко в беседе с РИА Новости утверждает, что видела свежее видео, где ее отец появляется в качестве пленного.

“Да, он жив. Вчера показали видео, где его снимали, он точно у них, в плену”, – цитирует агентство слова Петренко.

Старик пропал после вторжения войск Украины в начале августа. 11 августа появился видеоролик, где военные ВСУ издеваются над пенсионером, изображая немецкий акцент и нося каски с символикой СС. Этот случай привлек внимание Следственного комитета России, который начал уголовное расследование.

Последнее видео с участием пенсионера было опубликовано украинскими медиа 17 августа и впоследствии перепечатано МВД Украины. На кадрах пенсионер рассказывает, что шесть дней бродил без приюта и спал на обочинах, прежде чем добраться до жилья.