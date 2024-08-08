Участник специальной военной операции из Луганска столкнулся с предательством со стороны своей возлюбленной. Девушка украла у военнослужащего 2.7 миллионов рублей и потратила эти деньги на развлечение с любовником. Такую информацию передают авторы Телеграм-канала «Mash на Донбассе».

Российский боец получил в зоне боевых действий ранение и был отправлен на реабилитации. Его банковская карточка оказалась дома, к ней имела доступ его 22-летняя гражданская супруга. На счету у бойца было почти 3 миллиона рублей. Он получил соответствующую выплату за ранение.

Сожительница военнослужащего обналичила с карты 2.7 миллионов рублей и за несколько дней «прокутила» их вместе со своим любовником. Когда боец узнал об этом, то написал заявление в полицию.

Полицейские уже задержали девушку с 28-летним любовником. Они обвиняются в краже в особо крупном размере. Фигуранты дела уже признали свою вину. Теперь им предстоит предстать перед судом.