Подразделения БПЛА ульяновских десантников успешно применили квадрокоптеры для уничтожения трех внедорожников Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Оператор БПЛА, после запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными боеприпасами, преодолел линию фронта, проходящую через русло реки. Достигнув населенного пункта, контролируемого украинскими войсками, оператор обнаружил цели — три внедорожника, используемые для перемещения личного состава на передовую. Затем последовал точный сброс боеприпасов на автомобили, что привело к их полному уничтожению.

В дополнение, в Минобороны уточнили, что подобные операции выполняются круглосуточно благодаря тепловизионной аппаратуре, установленной на квадрокоптерах, что позволяет вести боевые действия и в ночное время.