Российский бизнесмен Олег Дерипаска выступил с призывом к незамедлительному прекращению огня в Украине. В своем интервью для японского издания Nikkei Asia он подчеркнул, что мирные переговоры должны начаться только после остановки всех военных действий. Дерипаска также отметил, что Россия значительно увеличила расходы из-за продолжающейся военной операции, но нашла экономическое облегчение в увеличении объемов экспорта сырья в Китай и Индию.

«Если вы хотите остановить конфликт, сначала нужно прекратить огонь», — цитирует миллиардера портал News.ru.

Кроме того, ему был задан вопрос об отношениях с властями РФ, на который Дерипаска ответил, что никаких изменений до настоящего момента не произошло.

В то же время, Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, заявил о необходимости расширения географии специальной военной операции после украинских атак на Курскую область. По его словам, военные действия должны продолжаться в направлении Одессы, Харькова, Николаева и Киева без каких-либо ограничений. Медведев также выразил мнение, что одной из причин атак ВСУ на Курскую область является стремление Украины привлечь дополнительную финансовую поддержку от Запада.

Анатолий Антонов, посол РФ в Вашингтоне, охарактеризовал попытку проникновения украинских войск в Курскую область как террористическую акцию. По его словам, удары по российским гражданам осуществлялись с использованием американского вооружения.