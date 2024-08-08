Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что после последних атак ВСУ на Курскую область военная операция России должна расшириться. Он выразил мнение, что войска должны продвигаться дальше на территорию Украины, в том числе в такие города, как Одесса, Харьков, Николаев и Киев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это уже не только операция по защите территорий и наказанию за нацизм. Пора идти дальше — на земли, которые все еще считаются украинскими», — подчеркнул Медведев.

По его словам, такая активность ВСУ может быть попыткой Киева получить дополнительную финансовую поддержку от Запада. Медведев предположил, что Украина стремится продемонстрировать свои возможности перед западными партнерами, чтобы улучшить свои позиции в переговорах.

В связи с этими атаками, посол России в США Анатолий Антонов назвал действия ВСУ террористическими. Он указал, что удары по российским гражданам наносились с использованием американского вооружения.

Мария Захарова, представитель МИД России, также высказалась по этому поводу, осудив действия Киева и призвав международное сообщество осудить эти агрессивные действия Украины, которые, по ее мнению, направлены на создание паники и демонстрацию активности на фоне поражений ВСУ.