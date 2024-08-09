Красная армия уже преподавала урок Германии в ходе Курской битвы 1943 года, разбив фашистские войска и выгнав их со свой территории. Однако в Берлине и Киеве вероятно забыли об событиях, происходивших в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.

«Русский солдат и ранее из Курской области гнал фашиста в Великую Отечественную войну, изгонит и сейчас», – прокомментировал Шонус новость об использовании подразделениями ВСУ, принимающими участие в нападении на Курскую область, оружия производства ФРГ.

По его словам, в годы ВОВ советская армия не просто выдавила противника с территории Курской области, но также разгромила его стратегическую группировку и освободила Харьков от фашистской оккупации. Шонус добавил, что киевские террористы будут повергнуты на поле боя. При этом Запад будет раскаиваться, что снабжал украинскую армию оружием.