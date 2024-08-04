Максим Бужанский, депутат Верховной Рады Украины, выразил свое несогласие с политикой “деколонизации”, которая ведется в стране с 2015 года. Он критически отнесся к переименованию улиц, в частности, к недавним изменениям в Одесской области, где были переименованы улицы, названные в честь Исаака Бабеля, Ильфа и Петрова, а также улицы, носящие имена героев Великой Отечественной войны.

Бужанский выразил свое мнение в своем Telegram-канале, утверждая, что такие действия лишены смысла и приводят к потере культурного наследия. В своем посте он указал, что власти “топчут свое, родное, личное”.

“Страна неизвестных улиц, страна потерянных смыслов, так долго кричали о единстве, и начали рвать его у других, едва разглядев, словно светлячка в ночи. Конечно, все закончится хорошо, разве можем мы прийти к плохому таким-то путем?”, – иронично заявил депутат.

Закон о декоммунизации, активно реализуемый в Украине, предусматривает демонтаж советских памятников и изменение названий мест, связанных с советской историей. Эта инициатива была дополнена новым законом, принятым 21 марта 2023 года, который осуждает и запрещает пропаганду российской имперской политики и предусматривает деколонизацию топонимов.

Ранее Олег Кипер, глава Одесской областной военной администрации, предложил мэру Одессы Геннадию Труханову, раскритиковавшему переименование улиц в городе, уехать в Москву или Уфу.