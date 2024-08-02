ВС РФ освободили село Веселое на Донецком направлении. Об этом сообщает украинский аналитический проект Deep State в своем Telegram-канале. Контроль над населённым пунктом был установлен вечером 1 августа. Также сообщается о продвижении российских войск в районах Лисичного, Ивановки, Сергеевки и Желанного.

Кроме того, ВС России продолжают уверенно продвигаться к Покровску (Красноармейску). Напомним, для Киева это стратегически важный населенный пункт, однако эксперты на Западе и в РФ уверены, что совсем скоро он перейдет под контроль российских войск.

Параллельно, в контексте возросших потерь, некоторые украинские военные выразили поддержку идеи переговоров с Москвой. Шарлин Юрель, журналист из LCI, отметила, что многие бойцы Вооруженных сил Украины теряют веру в возможность победы и возвращения утраченных территорий.