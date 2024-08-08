Расположенная в Подмосковье дача певицы Аллы Пугачевы теперь сдается в аренду. Об этом сообщается в Телеграм-канале SHOT. Арендовать поместье Примадонны на месяц можно за 2 миллиона рублей.

Как отмечают авторы ТГ, загородный дом Пугачевой уже продается на протяжении года, однако покупателей до сих пор не нашли. Стоимость особняка певицы составляет порядка 150 миллионов рублей. Такая сумма требуется за дом площадью 750 квадратных метров, включающим 6 спален, с дизайнерским ремонтом и мебелью, собственным спа-центром, биллиардом и кинотеатром.

По всей вероятности, пока не найден покупатель, любой желающий может арендовать особняк знаменитости. К дополнительным услугам предлагается наем управляющей, которая займется всеми домашними делами и поддержанием чистоты за 90 тысяч в месяц.

В 2014 году певица подарила свою дачу старшему внуку – Никите Преснякову. Именно Никита и выставил дом на продажу. Сейчас он проживает со своей супругой в США.