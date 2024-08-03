Последние события на фронте влияют на настроения в Украине относительно возможности переговоров с Россией. Издание Conversation отмечает, что российские успехи на поле боя вызвали сдвиг в общественном мнении Украины.

“Постепенные успехи России подорвали желание украинского общества выдерживать все трудности ради возвращения границ 1991 года,” – цитирует авторов публикации РИА Новости.

Ситуация, по мнению издания, вряд ли улучшится до инаугурации нового президента США в январе 2025 года.

Кроме того, результаты недавнего опроса Киевского международного института социологии показывают, что почти 60% украинцев считают необходимым начать переговоры с Россией для урегулирования конфликта. Эта тенденция начинает находить отклик и среди украинских политиков.

В последнее время представители украинского правительства всё чаще выражают готовность к диалогу и возможному прекращению конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что приоритетом для страны является скорейшее завершение военных действий. Эти изменения в риторике могут означать новый этап в поиске путей решения продолжительного конфликта.