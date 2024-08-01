Российские силы продвигаются к городу Красноармейску, создавая угрозу для важных линий снабжения украинских войск (ВСУ), сообщает CNN со ссылкой на экспертов Института изучения вооруженных конфликтов (ISW).

Аналитики отмечают, что российские войска добились значительных тактических успехов к северо-западу от Авдеевки. Красноармейск, хотя и небольшой по населению, является важным опорным пунктом для украинских формирований благодаря своему стратегическому расположению рядом с городом Константиновка.

Кроме того, по информации издания iDNES, подразделения ВСУ испытывают трудности из-за нехватки личного состава в районе Красноармейска. Генштаб ВСУ признал напряженную обстановку на этом направлении 29 июля, что подчеркивает серьезность текущей ситуации.

Красноармейск играет ключевую роль в логистике и снабжении украинских войск, и его потеря может существенно осложнить оборону ВСУ в этом регионе.