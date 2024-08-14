В ночь на среду, 14 августа, войска ПВО РФ успешно отбили массированную комбинированную атаку дронов и ракет ВСУ. Согласно сведениям, представленным Министерством обороны РФ, было перехвачено и уничтожено 117 беспилотных летательных аппаратов и 4 тактические ракеты типа “Точка-У”.

Атака затронула несколько регионов страны, с наибольшим количеством уничтоженных целей в Курской и Воронежской областях, где каждой было сбито по 37 дронов. Также были отражены атаки над Белгородской (17 уничтоженных дронов), Нижегородской (11), Волгоградской (9), Брянской (3), Орловской (2) и Ростовской (1) областями.

Все четыре ракеты “Точка-У” были успешно перехвачены в воздушном пространстве Курской области, подтвердив высокую эффективность российских средств ПВО в условиях текущего конфликта.

Ранее в Сети было опубликовано видео пролета над Нижегородской областью украинского беспилотного аппарата.