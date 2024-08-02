На Покровском направлении в зоне конфликта часть украинских вооружённых сил оказалась в сложной тактической ситуации. По информации от источника в ВС РФ, переданной ТАСС, подразделения ВСУ в районе населённого пункта Желанное оказались в “клещах”. Подчеркивается, что в ходе боев ВСУ понесли серьезные потери и были вынуждены сдавать ключевые позиции.

Ситуация на указанном участке фронта продолжает оставаться напряжённой. ВСУ теперь не имеют возможности выйти из зоны боевых действий, фактически оказавшись в огневом мешке.

Покровское направление главком ВСУ Александр Сырский назвал одним из самых “горячих” для украинской армии. Там ВС РФ уверенно продвигаются вперед, вынуждая противника постоянно отступать.

Ранее также стало известно о продвижении ВС РФ в районе Нью-Йорка (Новгородского).