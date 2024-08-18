Военный корреспондент Павел Кукушкин поделился в своем Telegram-канале уникальной историей о Светлане, бывшей учительнице начальных классов из Челябинской области. Она отправилась служить оператором дронов в Курской области. Светлана, выбравшая позывной Юлай в честь своего умершего отца башкира, попала в подразделение «АрБат» (интербригада «Пятнашка»), недавно перемещенном из Донецка в Курск.

Светлана рассказала о своем неожиданном переходе к военной карьере. Оставив работу учителя 15 декабря, она прошла обучение на оператора БПЛА, а затем нашла свое место в «АрБате». Она описывает свой выбор как внутренний призыв, который она не может объяснить, но чувствует, что ей необходимо участвовать в СВО.

Ее служба и профессионализм заслужили уважение среди коллег. Светлана говорит, что не жалеет о своем решении, а на службе у нее появилось трое названых отцов, поддерживающих ее на этом непростом пути.