В результате неудачного контратакующего маневра украинские военные понесли значительные потери в районе поселка Песчаное в Харьковской области. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, украинская группа при попытке наступления на российские позиции случайно вышла на собственные минные поля. Такой казус уж точно не был предусмотрен их планом действий.

«Штурмовики, пренебрегая мерами безопасности, не провели должное разминирование перед атакой, что привело к трагическим последствиям», – отметил Марочко.

В результате несчастного случая командование ВСУ лишилось одного бронетранспортера западного производства и до 25% личного состава участвовавшей в операции группы. Кроме того, Марочко уточнил, что дополнительно около десяти украинских военных были уничтожены в результате огневого контакта с российскими силами.

Этот инцидент подчеркивает высокие риски и сложности военных операций в зоне конфликта, где даже запланированные атаки могут привести к непредвиденным потерям из-за ошибок в координации и нарушении процедур безопасности.