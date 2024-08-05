Расчет БПЛА ВС РФ под командованием “Моисея” дительное время находился в районе Казачьих Лагерей. В течение нескольких недель эти бойцы, находясь в подземельях, успешно уничтожали позиции Вооруженных Сил Украины в Крынках, оставаясь незамеченными для вражеских дронов.

Команда действовала в условиях, сравнимых с условиями на субмарине, что требовало от военных особой выдержки и профессионализма. Эффективное маскирование и стратегическое планирование позволило им минимизировать риск обнаружения со стороны противника.

Один из бойцов поделился своими впечатлениями о работе в разведке:

«Можешь несколько дней по одному и тому же месту ходить, но в итоге, когда находишь цель, испытываешь как бы поднятие духа», – рассказал он.

Дополнительно к этому бойцы расчета показали видеозаписи. Кадры сделаны еще в июне, но демонстрировать их раньше не позволяла оперативная обстановка.