Трагедия разыгралась в Суджанском районе, где 24-летняя беременная женщина погибла от рук военнослужащих ВСУ. По информации, опубликованной Readovka, женщина по имени Нина стала жертвой вооруженного нападения, когда пыталась покинуть зону конфликта на автомобиле вместе с семьей.

Женщина находилась в автомобиле вместе с мужем и маленьким ребенком, когда боевики ВСУ открыли огонь в упор. Очевидцы рассказали, что Нина погибла сразу, а муж и полуторагодовалый ребенок чудом остались живы, уклонившись от обстрела.

Друзья и близкие Нины подтвердили, что на момент трагедии она ожидала второго ребенка. Семья пыталась эвакуироваться из района, который оказался под прицельным огнем.

Ранее пленный боевик ВСУ рассказал, что целью нападения на Курскую область было создание видео о якобы захвате населенных пунктов в регионе.