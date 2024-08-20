Группа спецназа “Ахмат” взяла в плен солдата ВСУ, который оказался уличенным в мародерстве. При его обыске обнаружили предметы, явно похищенные из домов мирных граждан: нательные крестики, женские наушники, дамскую сумочку и другие вещи.

Задержанный представился как боец 3-го батальона 3-й бригады ВСУ, ранее известной как “Азов” (запрещенная в России террористическая организация). По словам источников, в боевых действиях эта бригада не проявила себя, предпочтя отступить из Авдеевки и Очеретино, но зато показала активность в деле грабежа.

Во время допроса пленный пытался объяснить происхождение найденных при нем вещей, утверждая, что их ему дал капитан. Похожие объяснения, как и утверждения о том, что до плена они служили поварами или водителями, часто звучат в подобных случаях.

На канале “Дневник мракоборцев” было отмечено: “Даже с мертвого противника крест не снимается. Это табу. А у этих — ничего святого”. Это комментарий отражает общее возмущение поведением пленного.

Ранее также были опубликованы видео, демонстрирующие мародерство украинских солдат в домах Курской области и местном супермаркете, подтверждающие обвинения в адрес бригады.