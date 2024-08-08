Жуткая трагедия разыгралась в селе Куриловка Суджанского района Курской области, где во время эвакуации была убита беременная женщина. Ее муж Артем Кузнецов, ставший очевидцем этого страшного события, рассказал в интервью телеканалу «Соловьев Live», что нападавший был одет в военную форму с синей повязкой. Такие знаки различия носят украинские боевики.

Семья пыталась покинуть зону конфликта на двух автомобилях, когда на них было совершено нападение. Первой машиной управлял муж, его авто изрешетили, но чудом не задели водителя. Вторая следовала за ним на расстоянии ста метров и в ней находились его жена, маленький сын и свекровь. В результате нападения супруга получила смертельные ранения. Ее мать и ребенок остались живы.

Муж жертвы подтвердил, что его супруга была беременна и что семья решила эвакуироваться после ночных обстрелов. В интервью RT он уточнил, что они направлялись в Курск в поисках безопасности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на Курскую область по целому ряду статей – об убийстве, террористическом акте и незаконном ношении оружия. Личности боевиков ВСУ устанавливаются.