Тяжелые огнеметные системы второго поколения (ТОС-2) «Тосочка» получили новое шасси и модернизированную систему управления огнем. О преимуществах ТОС-2 в беседе с корреспондентом «Известий» рассказал командир «Тосочки» с позывным «Кобальт».

«На новой машине мы можем подъехать в более безопасный район, чем на предыдущих моделях, и отработать с более безопасного расстояния по заданным целям», – рассказал командир «Тосочки».

По его словам, новая модификация тяжелой огнемётной системы получила модернизированную систему управления огнем. Оператор боевой машины вводит в компьютер все данные, включая параметры снарядов, а установка раскладывается в боевой режим автоматически. Процесс складывания в режим передвижения у «Тосочки» также происходит автоматически.

Командир огнеметной группы с позывным «Кама» рассказал, что операторы разведывательных БПЛА подбирают для тяжелых огнеметных систем исключительно «жирные цели». Большое скопление пехоты и бронетехники является наиболее распространенной целью для экипажей ТОС-2 «Тосочка».