Штурмовики ВС РФ выработали эффективную тактику по уничтожению опорных пунктов противника при освобождении Урожайного в Донецкой Народной Республике. Российские бойцы подрывали опорники ВСУ переделанными противотанковыми минами ТМ-62. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

«Выкручивался детонатор на мине, закладывался тротил, ставился капсюль с детонатором – все», – рассказал стрелок ВС РФ с позывным «Белый», награжденный орденом Мужества за участие в боевых действиях по освобождению Урожайного.

По его словам, несколько штурмовиков подходило вплотную к опорному пункту противника и забрасывали переделанную противотанковую мину внутрь укрепления. Детонатор был настрое на семь секунд, поэтому после броска штурмовикам необходимо было, как можно быстрее отбежать в сторону. На опубликованных кадрах можно увидеть, как несколько опорников противника было уничтожена таким методом штурмовиками подразделений Восточной группировки войск из Бурятии.