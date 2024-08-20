Командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи, известный под позывным “Аргун”, сообщил о значительных успехах российской группировки “Запад” в применении высокоточного оружия.

По словам военнослужащего, его подразделению удалось двумя снарядами уничтожить немецкий танк Leopard, используемый украинской армией. В результате точного попадания боевая машина загорелась, а затем взорвалась из-за мощной детонации боекомплекта.

Аргун также отметил, что в ходе этих боевых действий было уничтожено множество техники западного производства. Среди уничтоженного самоходные орудия Krab, гаубицы M777 и различная пехотная техника. Эти достижения подчеркивают эффективность и точность российских военных операций на данном направлении.