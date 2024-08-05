Российские военные получат вознаграждение в размере 15 миллионов рублей за первый уничтоженный истребитель F-16. Один из бойцов по имени Александри выразил уверенность в возможностях российской противовоздушной обороны сбивать эти американские самолеты, предоставленные Украине союзниками по НАТО.

“Как только, так сразу”, – ответил он на вопрос о сроках уничтожения первого американского самолета на Украине.

Александр подчеркнул, что истребители F-16, хотя и считаются самолетами четвертого поколения, не обладают значительными преимуществами перед российскими системами ПВО.

«Как только американские самолеты подлетят в зону действия систем противовоздушной обороны, их сразу засекут и собьют», — уверен Александо.

Дополнительно автор телеграм-канала «Очередной СВОшник» выразил мнение, что украинские летчики вряд ли рискнут приближаться к российским позициям, опасаясь потерь. По его словам, ситуация с истребителями F-16 может развиваться по сценарию, схожему с потерями танков «Абрамс» и «Леопард». Киев потеряет пару самолетов, а затем остальные спрячет глубоко в тыл, чтобы в Сети не появлялись новые видео и фото с уничтоженными воздушными машинами.

Это заявление подтверждается сообщением Минобороны России от 16 июля о назначенном вознаграждении за сбитие F-16, что подчеркивает серьезность намерений российской стороны по обороне своего воздушного пространства и минимизации угрозы, которую представляют новые истребители на фронте.