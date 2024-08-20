Согласно отчету Bloomberg, президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с отказами европейских союзников в его запросе на помощь в возвращении мужчин призывного возраста, бежавших из Украины. Европейские страны, столкнувшиеся с необходимостью в дешевой рабочей силе для поддержания своей экономики, предпочитают интегрировать беженцев, а не отправлять их обратно.

В рамках своих усилий Зеленский призывал страны Евросоюза разработать специальный план, который бы позволил идентифицировать военнообязанных среди беженцев и организовать их возвращение для пополнения украинских вооруженных сил. Одновременно с этим украинское правительство мотивирует граждан вернуться домой для восстановления экономики страны, которая сильно пострадала от военного конфликта.

Однако многие украинцы считают неприемлемым возвращение на родину из-за риска быть мобилизованными и участвовать в боевых действиях, особенно на фоне текущих боев в Курской области. Нацбанк Украины предсказывает, что в текущем году страну могут покинуть еще 400 тысяч человек, что только усугубит экономическую ситуацию в Украине.