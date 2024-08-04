Захват Крыма, которым регулярно грозят украинские политики и военные, окажется крайне ресурсоемкой операцией, требующей значительных человеческих и технических вложений. Об этом пишет Business Insider, ссылаясь на анализы экспертов. По словам аналитиков, для успешной операции Украине потребуются Вооруженные силы, численность которых в три-пять раз превосходит численность ВС РФ. Это масштаб на порядок превышает операции 2023 года.

Бенджамин Фридман, военный аналитик, в интервью изданию отметил, что Украине не хватает не только боеспособных подразделений, но и авиации.

“Я не думаю, что Украина способна обеспечить своим сухопутным войскам эффективную поддержку с воздуха даже при наличии F-16, учитывая возможности российской ПВО”, — цитирует эксперта РИА Новости.

По информации Bloomberg, Украина уже начала получать помощь в виде первой партии американских истребителей F-16, предоставленной странами НАТО. Эти машины должны усилить возможности украинских Вооруженных Сил, однако по мнению экспертов, они смогут решить все проблемы ВСУ в обеспечении воздушного прикрытия.