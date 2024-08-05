Юрий Мухин, беженец из поселка Нью-Йорк в Донецкой народной республике (ДНР), поделился своим опытом жизни вблизи линии фронта в условиях военного конфликта. Он сообщил РИА Новости, что российские военные активно защищали мирное население от военных действий.

Мухин рассказал, что его семья прожила более двух лет рядом с крупным укрепрайоном ВСУ под Торецком. Ночами российские военнослужащие организовывали караул и неоднократно вступали в бой, чтобы предотвратить десант ВСУ на территорию поселка.

“В первую встречу военные сказали нам, что пришли освободить детей. Они поделились, что у них дома тоже остались семьи и дети”, — добавил Мухин.

Несколько раз российские военные пресекали попытки высадки десанта с БТР, используя одни лишь автоматы. Позже гражданских эвакуировали в безопасное место, чтобы не подвергать риску их жизни.

Эта история дополнена рассказом другого беженца, Андрея Лазарева, который подтвердил, что российские военные рисковали собственной жизнью, защищая мирных жителей от атак ВСУ.