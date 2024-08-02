Живший на протяжении долгих лет в Германии бывший советский офицер Руслан Рюмшюссель рассказал в беседе с главным редактором ИА «Регнум» Мариной Ахмедовой о «трансгендерном ужасе», который царит в европейских странах.

В 2024 году экс-офицер был вынужден покинуть Германию из-за скандала с «усатой женщиной», а также по причине своих политических взглядов, которые не совпадали с политикой немецких властей.

«В Европе тяжело и можно сказать страшно», – заявил отставной советский офицер.

По его словам, он работал начальником оперативного отдела одного из крупных стадионов в Германии. Конфликт с руководством возник после того, как двое турецких охранников отказались пропускать в мужской туалет женщину с большим бюстом и наклеенными усами. Прибыв на место происшествия Руслан также отказал женщине в ее требовании попасть в мужской туалет.

Однако представительница ЛГБТ (движение признано Минюстом экстремистским и его деятельность запрещена на территории России) сообщества устроила скандал, вызвав на место руководство стадиона. В итоге Руслана отчитали за неуважение к трансгендерам. После данного инцидента бывшего советского офицера уволили с работы.